Выпуск 7.15 1 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 1 июня. Ключевые из них:

– Трое раненых и почти три десятка провокаций. Так минувли сутки для украинских армейцев на передовой.

– Литва очиститься от российских компаний, чья деятельность несовместима с интересами литовской национальной безопасности.

– Российские олигархи начинают массово продавать недвижимость в Лондоне. Об этом сообщают риэлторские компании.

Опубликовано Июнь, 01 в 10:42



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