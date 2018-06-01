Выпуск 7.15 1 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 1 июня. Ключевые из них:
– Трое раненых и почти три десятка провокаций. Так минувли сутки для украинских армейцев на передовой.
– Литва очиститься от российских компаний, чья деятельность несовместима с интересами литовской национальной безопасности.
– Российские олигархи начинают массово продавать недвижимость в Лондоне. Об этом сообщают риэлторские компании.
2018-06-01
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