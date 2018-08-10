Выпуск 7:15 10 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7:15 10 августа. Ключевые из них:

– На взятке в 50 000 долларов погорел следователь Генеральной прокуратуры.

– Дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого передали в СБУ.

– В Беларуси отпустили нескольких журналистов оппозиционных изданий, задержанных во вторник по так называемому делу государственного информагентства БелТА.

Опубликовано Август, 10 в 9:49



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