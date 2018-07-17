Выпуск 7.15 17 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 17 июля. Ключевые из них:

– Петр Порошенко отдал приказы украинским военным противостоять массовым задержаниям судов Россией;

– санкции в действии. Популярный сервис Booking.com отключил возможность бронирования в захваченном русскими Крыму;

– в США по подозрению в шпионаже задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутина.

Опубликовано Июль, 17 в 9:54



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