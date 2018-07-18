Выпуск 7.15 18 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 18 июля. Ключевые из них:

– более 20 обстрелов, 1 погибший боец и 2 раненых. На передовой ни намека на перемирие;

– один из двух крупнейших авиасалонов мира проходит в британском Фарнборо;

– одновременная забастовка сразу в 3-х странах – на улицы вышли работники компании-гиганта Амазон в Польше, Германии и Испании.

Опубликовано Июль, 18 в 10:03



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.