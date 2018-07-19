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Выпуск 7.15 19 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 19 июля. Ключевые из них:

– появились новые доказательства участия боевиков “российской частной военной компании Вагнера” в войне на Донбассе;

– 5 стран присоединились к решению ЕС продлить санкции в отношении оккупированного Крыма. Среди них – Украина, Черногория, Албания, Норвегия и Грузия;

– авиакомпания Ryanair отменила сотни рейсов на следующую неделю из-за запланированной профсоюзами забастовки бортпроводников.

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