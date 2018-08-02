Выпуск 7.15 2 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 2 августа. Ключевые из них:

– В Москве запретили акцию в поддержку заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

– Дональд Трамп призвал генпрокурора прекратить расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, которые он выиграл.

– Отремонтировать купол Верховной Рады планируют до конца этого года.

Опубликовано Август, 02 в 9:48



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