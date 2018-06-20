Выпуск 7.15 20 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 20 июня. Ключевые из них:
– 5 человек ранены в результате взрыва на одной из станций подземки в Лондоне.
– С оккупированного поселка Новоласпа Донецкой области, боевики открыли огонь из боевых машин пехоты.
– Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе о высшем антикоррупционном суде.
2018-06-20
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