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Выпуск 7.15 20 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 20 июня. Ключевые из них:

– 5 человек ранены в результате взрыва на одной из станций подземки в Лондоне.

– С оккупированного поселка Новоласпа Донецкой области, боевики открыли огонь из боевых машин пехоты.

– Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе о высшем антикоррупционном суде.

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