Выпуск 7.15 20 июля
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 7.15 20 июля. Ключевые из них:
– очередную попытку легитимизировать пророссийских боевиков на Донбассе совершил Путин во время встречи с Трампом;
– американские законодатели отказались от идеи допросить переводчицу Марину Гросс, которая присутствовала во время разговора с глазу на глаз между Трампом и Путиным;
– 2 года назад, в 7.45 утра в центре Киева убили известного журналиста Павла Шеремета. Его автомобиль взорвался.
2018-07-20
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