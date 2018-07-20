Выпуск 7.15 20 июля

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 7.15 20 июля. Ключевые из них:

– очередную попытку легитимизировать пророссийских боевиков на Донбассе совершил Путин во время встречи с Трампом;

– американские законодатели отказались от идеи допросить переводчицу Марину Гросс, которая присутствовала во время разговора с глазу на глаз между Трампом и Путиным;

– 2 года назад, в 7.45 утра в центре Киева убили известного журналиста Павла Шеремета. Его автомобиль взорвался.

Опубликовано Июль, 20 в 10:07



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