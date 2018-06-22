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Выпуск 7.15 22 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 22 июня. Ключевые из них:

– 29 обстрелов и 1 раненый армеец. Так прошли сутки на передовой для украинских бойцов. Целит враг почти по всей линии соприкосновения.

– Украина ввела новый санкционный пакет против русских. В списке 1700 человек и почти 800 компаний и политических партий.

– В Киеве на Почтовой площади сделают не музей, а публичное пространство. Такое решение накануне принял городской совет столицы с драками и ссорами.

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