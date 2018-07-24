Выпуск 7.15 24 июля
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 7.15 24 июля. Ключевые из них:
– 161 украинец сейчас находится в тюрьмах Греции. И их правами там пренебрегают. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
– Следственный комитет России задержал шестерых работников колонии в Ярославле, после того как в сеть попало видео пыток и избиения заключенных.
– Два миллиарда гривен взыскали с неплательщиков алиментов с начала года.
2018-07-24
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