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Выпуск 7.15 26 июля

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 7.15 26 июля. Ключевые из них:

– За прошедшие сутки противник 24 раза открывал огонь по позициям наших войск на Донбассе, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения.

– В России задержали еще одного украинца. На вокзале в Москве арестовали проводника из Ровно – Сергея Бугайчука.

– Столица оправляется от вчерашней непогоды.

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