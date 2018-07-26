Выпуск 7.15 26 июля
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 7.15 26 июля. Ключевые из них:
– За прошедшие сутки противник 24 раза открывал огонь по позициям наших войск на Донбассе, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения.
– В России задержали еще одного украинца. На вокзале в Москве арестовали проводника из Ровно – Сергея Бугайчука.
– Столица оправляется от вчерашней непогоды.
2018-07-26
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