Выпуск 7.15 29 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 29 мая. Ключевые из них:

– На Херсонщине горит лес, огонь охватил уже 100 гектаров.

– Накануне во Львове, прямо на остановке сгорела маршрутка. К счастью, в ней не было пассажиров – поэтому никто не пострадал.

– Шестьдесят одна с половиной тысячи зрителей. Именно столько человек посетили финальный матч Лиги Чемпионов между Реалом и Ливерпулем на НСК Олимпийский в Киеве.

Опубликовано Май, 29 в 9:45



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