Выпуск 7.15 29 мая
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 29 мая. Ключевые из них:
– На Херсонщине горит лес, огонь охватил уже 100 гектаров.
– Накануне во Львове, прямо на остановке сгорела маршрутка. К счастью, в ней не было пассажиров – поэтому никто не пострадал.
– Шестьдесят одна с половиной тысячи зрителей. Именно столько человек посетили финальный матч Лиги Чемпионов между Реалом и Ливерпулем на НСК Олимпийский в Киеве.
2018-05-29
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