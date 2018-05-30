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Выпуск 7.15 30 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 30 мая. Ключевые из них:

– Напряженная остается ситуация на Донбассе. Во время боевых действий 4 наших защитников – ранены.

– Предварительно договорились, Венгрия и Украина начнут переговоры о нашем новом законе об образовании. Об этом накануне шла речь на встрече министров иностранных дел двух стран – Павел Климкин и Петера Сиярто.

– 14 человек ранены в массовом дорожно-транспортном происшествии в Британии.

 

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