Выпуск 7.15 4 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 4 июля. Ключевые из них:
– Европарламент поддержал создание оборонного фонда ЕС. Сумма – 500 млн евро.
– 6 килограммов кокаина на 30 млн грн. Международный наркотрафик накрыли украинские правоохранители – накануне задержали наркокурьеров в аэропорту Борисполь.
– Самые обильные за последние 38 лет ливни вызвали наводнение во втором по величине городе Пакистана – Лахоре.
2018-07-04
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