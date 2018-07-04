Выпуск 7.15 4 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 4 июля. Ключевые из них:

– Европарламент поддержал создание оборонного фонда ЕС. Сумма – 500 млн евро.

– 6 килограммов кокаина на 30 млн грн. Международный наркотрафик накрыли украинские правоохранители – накануне задержали наркокурьеров в аэропорту Борисполь.

– Самые обильные за последние 38 лет ливни вызвали наводнение во втором по величине городе Пакистана – Лахоре.

Опубликовано Июль, 04 в 10:59



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