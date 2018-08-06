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Выпуск 7.15 6 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 6 августа. Ключевые из них:

– Две крупные аварии произошли только за вчера на дорогах страны. Один человек погиб, еще 12 человек пострадали.

– Более 40 раз за минувшие сутки враг обстреливал позиции украинских войск в Донбассе.

– Российского капитана арестовали в Швеции за управление судном в нетрезвом состоянии.

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