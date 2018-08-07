Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 7.15 7 августа/

Выпуск 7.15 7 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 7 августа. Ключевые из них:

– Украина снова будет судиться в Европейском суде по правам человека против России в отношении всех политзаключенных, которых незаконно удерживает Кремль.

– Британия потребует, чтобы Москва выдала двух россиян, подозреваемых в причастности к нападению вблизи Солсбери.

– Украинские клиенты Манафорта перевели на счет на Кипре миллионы долларов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 8.45 7 августа
Факты. Спорт. 7 августа
Выпуск 7.45 7 августа
Выпуск 6.45 7 августа
Выпуск 21.10 6 августа
Выпуск 18.45 6 августа
Выпуск 15.45 6 августа
Выпуск 12.45 6 августа

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка