Выпуск 7.15 7 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 7 августа. Ключевые из них:

– Украина снова будет судиться в Европейском суде по правам человека против России в отношении всех политзаключенных, которых незаконно удерживает Кремль.

– Британия потребует, чтобы Москва выдала двух россиян, подозреваемых в причастности к нападению вблизи Солсбери.

– Украинские клиенты Манафорта перевели на счет на Кипре миллионы долларов.

Опубликовано Август, 07 в 11:02



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