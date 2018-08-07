Выпуск 7.15 7 августа
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 7 августа. Ключевые из них:
– Украина снова будет судиться в Европейском суде по правам человека против России в отношении всех политзаключенных, которых незаконно удерживает Кремль.
– Британия потребует, чтобы Москва выдала двух россиян, подозреваемых в причастности к нападению вблизи Солсбери.
– Украинские клиенты Манафорта перевели на счет на Кипре миллионы долларов.
2018-08-07
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