Выпуск 7.15 8 августа
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 8 августа. Ключевые из них:
– Авария на Днепропетровщине. Здесь столкнулись легковушка и рейсовый автобус Днепр – Каменское. В ДТП два человека погибли.
– 36 раз за минувшие сутки противник открывал огонь по позициям украинских войск в Донбассе.
– Россия блокирует работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
2018-08-08
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