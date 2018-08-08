Выпуск 7.15 8 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.15 8 августа. Ключевые из них:

– Авария на Днепропетровщине. Здесь столкнулись легковушка и рейсовый автобус Днепр – Каменское. В ДТП два человека погибли.

– 36 раз за минувшие сутки противник открывал огонь по позициям украинских войск в Донбассе.

– Россия блокирует работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Опубликовано Август, 08 в 10:19



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