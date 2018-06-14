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Выпуск 7.45 14 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 7.45 14 июня. Ключевые из них:

– Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой области;

– сегодня проходит 4-я годовщина катастрофы украинского Ил-76 под Луганском. Тогда погибли 49 украинских военных;

– Украина стала членом важного органа в ООН – Экономического и социального совета ООН.

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