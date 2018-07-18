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Выпуск 7.45 18 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 18 июля. Ключевые из них:

– Трамп оправдывается после скандальных заявлений на пресс-конференции с Путиным в Хельсинки;

– Украину продолжает лихорадить от кори. Только за последнюю неделю заболели более 800 человек;

– Астон Мартин возрождает свою маленькую машину. Обновленный ситикар Cygnet снова показали на фестивале скорости в Гудвуде.

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