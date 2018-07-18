Выпуск 7.45 18 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 18 июля. Ключевые из них:
– Трамп оправдывается после скандальных заявлений на пресс-конференции с Путиным в Хельсинки;
– Украину продолжает лихорадить от кори. Только за последнюю неделю заболели более 800 человек;
– Астон Мартин возрождает свою маленькую машину. Обновленный ситикар Cygnet снова показали на фестивале скорости в Гудвуде.
2018-07-18
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