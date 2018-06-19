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Выпуск 7.45 19 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 19 июня. Ключевые из них:

– 4 украинских политзаключенных Москвы – Олега Сенцова, Станислава Клих, Владимира Балуха и Александра Шумкова – следует освободить немедленно.

– Два человека погибли и четверо ранены во время стрельбы в шведском городе Мальме.

– Уже сегодня в совете могут начать процесс легализации машин на еврономерах.

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