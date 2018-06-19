Выпуск 7.45 19 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 19 июня. Ключевые из них:
– 4 украинских политзаключенных Москвы – Олега Сенцова, Станислава Клих, Владимира Балуха и Александра Шумкова – следует освободить немедленно.
– Два человека погибли и четверо ранены во время стрельбы в шведском городе Мальме.
– Уже сегодня в совете могут начать процесс легализации машин на еврономерах.
2018-06-19
Теги: Факты 7.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.