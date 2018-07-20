Выпуск 7.45 20 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 20 июля. Ключевые из них:

– клип, снятый украинцами, может получить престижную премию;

– через неделю после начала вступительной кампании в ВУЗы абитуриенты подали более миллиона заявлений;

– Audi празднует 20-летие своего купе – ТТ. К этому событию немцы выпустят специальную модификацию малыша – Audi TT 20 years, а также обновят модель.

Опубликовано Июль, 20 в 10:14



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