Выпуск 7.45 21 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 21 июня. Ключевые из них:
– Украина справится с погашением госдолга без Международного валютного фонда.
– Торговая война, которая недавно возникла между Соединенными Штатами и Евросоюзом – продолжается.
– Сегодня в Киеве проведут в последний путь поэта и общественного деятеля Ивана Драча. Церемония прощания состоится во Владимирском соборе в 10 часов.
2018-06-21
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