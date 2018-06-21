Выпуск 7.45 21 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 21 июня. Ключевые из них:

– Украина справится с погашением госдолга без Международного валютного фонда.

– Торговая война, которая недавно возникла между Соединенными Штатами и Евросоюзом – продолжается.

– Сегодня в Киеве проведут в последний путь поэта и общественного деятеля Ивана Драча. Церемония прощания состоится во Владимирском соборе в 10 часов.

Опубликовано Июнь, 21 в 9:49



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