Выпуск 7.45 22 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 22 июня. Ключевые из них:
– Cлабой гривна была всю неделю. Однако накануне ситуация изменилась и национальная валюта начала укрепляться.
– Россия вывозит из Крыма зерно – режима сирийского диктатора Башара Асада.
– Страны Балтии против русского мира. Латвия запретила обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.
2018-06-22
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