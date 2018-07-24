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Выпуск 7.45 24 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 24 июля. Ключевые из них:

– Народный депутат Надежда Савченко сегодня в очередной раз пройдет экспертизу на полиграфе. Об этом сообщила ее пресс-служба.

– На 36-ти морских пляжах Украины нельзя купаться. Сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

– Предела нет – Международный валютный фонд прогнозирует Венесуэле новую сногсшибательную инфляцию.

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