Выпуск 7.45 24 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 24 июля. Ключевые из них:
– Народный депутат Надежда Савченко сегодня в очередной раз пройдет экспертизу на полиграфе. Об этом сообщила ее пресс-служба.
– На 36-ти морских пляжах Украины нельзя купаться. Сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
– Предела нет – Международный валютный фонд прогнозирует Венесуэле новую сногсшибательную инфляцию.
2018-07-24
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