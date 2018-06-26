Выпуск 7.45 26 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 26 июня. Ключевые из них:
– горящие мусорные баки и слезоточивый газ – в Греции схватками закончился протест против нового названия Македонии;
– наблюдатели ОБСЕ считают, что внеочередные выборы, которые прошли в выходные в Турции не были честными;
– кондиционер для шлема – изобрели в Индии. Мотоциклисты теперь смогут создавать комфортный микроклимат во время поездок.
2018-06-26
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