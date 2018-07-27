Выпуск 7.45 27 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 27 июля. Ключевые из них:

– Более 9 тыс. крымских силовиков-предателей идентифицировала прокуратура Крыма. В 2014 году, во время аннексии полуострова они встали на сторону оккупантов.

– Венесуэльские власти пытаются выбраться из экономического кризиса.

– Основатель Facebook Марк Цукерберг накануне вылетел из первой 10-ки самых богатых людей мира – из-за обвала акций компании на бирже.

Опубликовано Июль, 27 в 10:49



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