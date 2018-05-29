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Выпуск 7.45 29 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 29 мая. Ключевые из них:

– Два человека стали жертвами тропического шторма Альберто в Соединенных Штатах.

– Российская Третьяковская галерея обнародовала фото поврежденной нападающим известной картины Ильи Репина Иван Грозный и его сын Иван.

– Американский автопроизводитель Ford объявил официальную цену на свой обновленный компактный кроссовер EcoSport.

 

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