Выпуск 7.45 3 июля
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 7.45 3 июля. Ключевые из них:
– Ситуация на передовой остается напряженной. За прошедшие сутки зафиксировано 8 вражеских обстрелов.
– Не утихает туристическая эпопея. На этот раз две сотни украинских путешественников более чем сутки застряли в аэропорту Албании.
– Большая часть Азербайджана оказалась накануне обесточенной из-за аварии на гидроэлектростанции.
2018-07-03
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