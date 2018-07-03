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Выпуск 7.45 3 июля

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 7.45 3 июля. Ключевые из них:

– Ситуация на передовой остается напряженной. За прошедшие сутки зафиксировано 8 вражеских обстрелов.

– Не утихает туристическая эпопея. На этот раз две сотни украинских путешественников более чем сутки застряли в аэропорту Албании.

– Большая часть Азербайджана оказалась накануне обесточенной из-за аварии на гидроэлектростанции.

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