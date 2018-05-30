Выпуск 7.45 30 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 30 мая. Ключевые из них:

– Госдеп США поддержал требования Олега Сенцова об освобождении всех украинских заложников из российских тюрем.

– Новое обострение на Ближнем Востоке – израильтяне и палестинцы обменялись ударами.

– Во Франции и дальше протестуют железнодорожники. Они недовольны планами правительства реформировать отрасль, допустив на рынок частные компании.

Опубликовано Май, 30 в 10:55



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