Выпуск 7.45 30 мая
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 30 мая. Ключевые из них:
– Госдеп США поддержал требования Олега Сенцова об освобождении всех украинских заложников из российских тюрем.
– Новое обострение на Ближнем Востоке – израильтяне и палестинцы обменялись ударами.
– Во Франции и дальше протестуют железнодорожники. Они недовольны планами правительства реформировать отрасль, допустив на рынок частные компании.
2018-05-30
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