Выпуск 7.45 31 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 31 мая. Ключевые из них:

– Заседание Совета Россия-НАТО состоится сегодня в Брюсселе. Украина и полное выполнение минских договоренностей – среди главных вопросов повестки дня.

– Путин готов сохранить транзит газа через Украину. Вопрос только в объемах голубого топлива, которое Россия будет прокачивать через нашу территорию своим клиентам.

– С начала года корью в Украине заболели более 18 тысяч человек. Из них 9 детей и 3 взрослых умерли от осложнений.

Опубликовано Май, 31 в 10:58



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