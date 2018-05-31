Выпуск 7.45 31 мая
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 31 мая. Ключевые из них:
– Заседание Совета Россия-НАТО состоится сегодня в Брюсселе. Украина и полное выполнение минских договоренностей – среди главных вопросов повестки дня.
– Путин готов сохранить транзит газа через Украину. Вопрос только в объемах голубого топлива, которое Россия будет прокачивать через нашу территорию своим клиентам.
– С начала года корью в Украине заболели более 18 тысяч человек. Из них 9 детей и 3 взрослых умерли от осложнений.
2018-05-31
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