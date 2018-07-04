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Выпуск 7.45 4 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 7.45 4 июля. Ключевые из них:

– Российско-оккупационные войска снова бьют из тяжелого вооружения. За минувшие сутки на передовой зафиксировано около двух десятков провокаций.

– Украинские дайверы помогли таиландским спасателям во время поиска 12-ти подростков и их тренера в затопленной пещере.

– Японский автоконцерн Mazda расширяет географию продаж своего кроссовера CX-8.

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