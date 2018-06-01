Выпуск 8.45 1 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 1 июня. Ключевые из них:
– Двое убитых террористов – украинские военные дали отпор врагу. Однако и нам досталось – последняя информация с фронта.
– 60 суток ареста без права залога – суд вынес приговор организатору покушения убийства Аркадия Бабченка.
– Сотни убитых, раненых и психически искалеченных российским агрессором – с болью в сердце Украина встречает День защиты детей.
2018-06-01
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