Выпуск 8.45 1 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 1 июня. Ключевые из них:

– Двое убитых террористов – украинские военные дали отпор врагу. Однако и нам досталось – последняя информация с фронта.

– 60 суток ареста без права залога – суд вынес приговор организатору покушения убийства Аркадия Бабченка.

– Сотни убитых, раненых и психически искалеченных российским агрессором – с болью в сердце Украина встречает День защиты детей.

Опубликовано Июнь, 01 в 10:49



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