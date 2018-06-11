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Выпуск 8.45 11 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 8.45 11 июня. Ключевые из них:

– сложные переговоры: в Берлине встреча “нормандской” четверки на уровне министров иностранных дел. Говорить будут о миротворцах на Донбассе;

– на Украину надвигается циклон: на западе льют мощные дожди – Закарпатье засыпало градом;

– сегодня год, как первые украинцы воспользовались безвизовым режимом.

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