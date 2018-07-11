Выпуск 8.45 11 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 11 июля. Ключевые из них:

– О членстве речь не идет, но сближение заметное – в Брюсселе открывается саммит НАТО с участием Украины.

– Один оккупант убит, двое ранены, у нас без потерь – последняя информация с фронта.

– Неисправные пути, поломанные машины и частые аварии – в Украине настоящая беда с трамвайными перевозками.

Опубликовано Июль, 11 в 10:36



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.