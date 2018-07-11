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Выпуск 8.45 11 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 11 июля. Ключевые из них:

– О членстве речь не идет, но сближение заметное – в Брюсселе открывается саммит НАТО с участием Украины.
– Один оккупант убит, двое ранены, у нас без потерь – последняя информация с фронта.
– Неисправные пути, поломанные машины и частые аварии – в Украине настоящая беда с трамвайными перевозками.

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