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Выпуск 8.45 14 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 8.45 14 июня. Ключевые из них:

– деньги есть, а управлять не научились – децентрализации не хватает качественных управленцев. Репортаж из Николаева;

– новый проект от нового лидера – Геннадий Друзенко ищет деньги на медобследование всех людей серой зоны Донбасса;

– как путешествовать с животным за границу – правила изменились.

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