Выпуск 8.45 14 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 8.45 14 июня. Ключевые из них:
– деньги есть, а управлять не научились – децентрализации не хватает качественных управленцев. Репортаж из Николаева;
– новый проект от нового лидера – Геннадий Друзенко ищет деньги на медобследование всех людей серой зоны Донбасса;
– как путешествовать с животным за границу – правила изменились.
2018-06-14
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