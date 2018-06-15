Выпуск 8.45 15 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 8.45 15 июня. Ключевые из них:
– молнии, гром и ливень – стихия нанесла мощный удар по столице. Дерево убило женщину;
– с риском для жизни – из-за некачественных дорог в Харькове, скорые едва успевают спасать больных;
– за чистую Украину: Новые лидеры представляют Максима Бородина, он хочет создать проект общественного контроля за экологией.
2018-06-15
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