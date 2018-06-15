Выпуск 8.45 15 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 8.45 15 июня. Ключевые из них:

– молнии, гром и ливень – стихия нанесла мощный удар по столице. Дерево убило женщину;

– с риском для жизни – из-за некачественных дорог в Харькове, скорые едва успевают спасать больных;

– за чистую Украину: Новые лидеры представляют Максима Бородина, он хочет создать проект общественного контроля за экологией.

Опубликовано Июнь, 15 в 10:22



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