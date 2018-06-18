Выпуск 8.45 18 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 18 июня. Ключевые из них:
– Без потерь за минувшие сутки на фронте, последние сводки и репортаж об итогах недели на передовой.
– Трое жертв землетрясения в японской префектуре Осака. Еще более 40 человек ранены.
– Почувствовать себя повелителем автотреке. Как украинцы изобрели уникальный гоночный симулятор и какой рекорд уже установили.
2018-06-18
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