Выпуск 8.45 18 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 18 июня. Ключевые из них:

– Без потерь за минувшие сутки на фронте, последние сводки и репортаж об итогах недели на передовой.

– Трое жертв землетрясения в японской префектуре Осака. Еще более 40 человек ранены.

– Почувствовать себя повелителем автотреке. Как украинцы изобрели уникальный гоночный симулятор и какой рекорд уже установили.

Опубликовано Июнь, 18 в 10:35



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