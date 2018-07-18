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Выпуск 8.45 18 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 18 июля. Ключевые из них:

– нефтяные потоки прямо под ногами. Почему жители Борислава живут как на пороховой бочке;

– грозит ли Украине отсутствие питьевой воды из-за недостатка хлора для ее обеззараживания;

– а еще в выпуске – как на Сумщине борются с жуком-короедом, как в Нью-Йорке запустили автобус-беспилотник, и какие новинки представили на авиа-салоне в Фарнборо.

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