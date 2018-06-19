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Выпуск 8.45 19 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 19 июня. Ключевые из них:

– Удешевить растаможку евроблях. Сегодня в Верховной Раде могут начать процесс легализации машин на евро-номерах.

– Несколько десятков тысяч долларов – и ты не подозреваемый. В Киеве на взятке поймали прокурора и бывшего сотрудника ГПУ.

– Столичные трамваи. Мы проверили безопасно ли ними ездить и повлияет ли подорожание проезда на его качество.

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