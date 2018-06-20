Выпуск 8.45 20 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 20 июня. Ключевые из них:

– Взрыв в Лондонском метро, 5 человек ранены. Полиция проверяет версию о теракте.

– Павел Жебривский – аудитор НАБУ и бывший глава Донецкой области прокомментировал свое назначение.

– Многоэтажка на месте уникальной усадьбы. Кто и почему на Харьковщине уничтожает архитектурные памятники.

Опубликовано Июнь, 20 в 10:16



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