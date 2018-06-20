Выпуск 8.45 20 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 20 июня. Ключевые из них:
– Взрыв в Лондонском метро, 5 человек ранены. Полиция проверяет версию о теракте.
– Павел Жебривский – аудитор НАБУ и бывший глава Донецкой области прокомментировал свое назначение.
– Многоэтажка на месте уникальной усадьбы. Кто и почему на Харьковщине уничтожает архитектурные памятники.
2018-06-20
Теги: Факты 8.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.