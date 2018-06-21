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Выпуск 8.45 21 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 21 июня. Ключевые из них:

– Здесь каждый третий безработный. Как выживают греки во времена кризиса и почему в стране так трудно найти работу.

– В Перу люди гибнут от 15 градусного мороза. Смотрите как погода лихорадит мир.

– А еще не пропустите – где в Киеве можно отдохнуть весело, какие фильмы выходят в украинский прокате и Феррари по 45 млн долларов.

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