Выпуск 8.45 22 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 22 июня. Ключевые из них:

– Почти 2 тыс человек и 800 компаний. Украина ввела новые санкции против русских.

– И кнут, и пряник. Минюст начинает льготы и преференции родителям, которые добросовестно платят алименты. В гостях министр юстиции Павел Петренко.

– А еще утро с Русланой, запрет русского языка в Латвии и как побороть бюрократию.

Опубликовано Июнь, 22 в 10:20



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