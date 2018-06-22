Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 8.45 22 июня/

Выпуск 8.45 22 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 22 июня. Ключевые из них:

– Почти 2 тыс человек и 800 компаний. Украина ввела новые санкции против русских.

– И кнут, и пряник. Минюст начинает льготы и преференции родителям, которые добросовестно платят алименты. В гостях министр юстиции Павел Петренко.

– А еще утро с Русланой, запрет русского языка в Латвии и как побороть бюрократию.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Факты. Спорт. 22 июня
Выпуск 7.45 22 июня
Выпуск 7.15 22 июня
Выпуск 6.45 22 июня
Выпуск 21.10 21 июня
Выпуск 18.45 21 июня
Выпуск 15.45 21 июня
Выпуск 12.45 21 июня

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка