Выпуск 8.45 22 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 22 июня. Ключевые из них:
– Почти 2 тыс человек и 800 компаний. Украина ввела новые санкции против русских.
– И кнут, и пряник. Минюст начинает льготы и преференции родителям, которые добросовестно платят алименты. В гостях министр юстиции Павел Петренко.
– А еще утро с Русланой, запрет русского языка в Латвии и как побороть бюрократию.
2018-06-22
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