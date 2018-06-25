Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 8.45 25 июня/

Выпуск 8.45 25 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 8.45 25 июня. Ключевые из них:

– сотню рабочих мест для Луганщины – в регионе начинают откачивать воду из затопленных шахт, правительство дало деньги;

– новые идеи от нового лидера – Марьян Заблоцкий знает, как существенно снизить цены в Украине;

– потому что в Европе им платят больше – в Украине не хватает профессиональных водителей, счет идет на тысячи.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Факты. Спорт. 25 июня
Випуск 12.45 24 июня
Выпуск 18.45 23 июня
Выпуск 12.45 23 июня
Выпуск 21.10 22 июня
Выпуск 18.45 22 июня
Выпуск 15.45 22 июня
Выпуск 12.45 22 июня

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка