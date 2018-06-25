Выпуск 8.45 25 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 8.45 25 июня. Ключевые из них:

– сотню рабочих мест для Луганщины – в регионе начинают откачивать воду из затопленных шахт, правительство дало деньги;

– новые идеи от нового лидера – Марьян Заблоцкий знает, как существенно снизить цены в Украине;

– потому что в Европе им платят больше – в Украине не хватает профессиональных водителей, счет идет на тысячи.

Опубликовано Июнь, 25 в 10:10



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