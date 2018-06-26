Выпуск 8.45 26 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 26 июня. Ключевые из них:

– не только НАТО – Евросоюз создает свою армию. Соглашение подписали 9 стран;

– нападение на цыган под Львовом и вывод из тени 100 млрд грн – анализ программы Свобода слова;

– защита своих прав в руках самих граждан – участник проекта Новые лидеры Сергей Бреус, стремится повысить правовое образование украинцев.

Опубликовано Июнь, 26 в 10:37



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