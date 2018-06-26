Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 8.45 26 июня/

Выпуск 8.45 26 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 26 июня. Ключевые из них:

– не только НАТО – Евросоюз создает свою армию. Соглашение подписали 9 стран;

– нападение на цыган под Львовом и вывод из тени 100 млрд грн – анализ программы Свобода слова;

– защита своих прав в руках самих граждан – участник проекта Новые лидеры Сергей Бреус, стремится повысить правовое образование украинцев.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 7.45 26 июня
Выпуск 7.15 26 июня
Выпуск 6.45 26 июня
Выпуск 21.10 25 июня
Выпуск 18.45 25 июня
Выпуск 15.45 25 июня
Выпуск 12.45 25 июня
Факты. Спорт. 25 июня

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка