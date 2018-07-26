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Выпуск 8.45 26 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 26 июля. Ключевые из них:

– Последние сводки с фронта и чем завершилось заседание трехсторонней контактной группы в Минске.

– В Москве задержали украинского проводника – Сергея Бугайчука. За что арестовали и где мужчина.

– Хочешь в первый класс – плати. Во Львовской школе скандал, с родителей собирали деньги на ремонт и парты.

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