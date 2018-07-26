Выпуск 8.45 26 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 26 июля. Ключевые из них:
– Последние сводки с фронта и чем завершилось заседание трехсторонней контактной группы в Минске.
– В Москве задержали украинского проводника – Сергея Бугайчука. За что арестовали и где мужчина.
– Хочешь в первый класс – плати. Во Львовской школе скандал, с родителей собирали деньги на ремонт и парты.
2018-07-26
Теги: Факты 8.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.