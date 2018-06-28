Выпуск 8.45 28 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 28 июня. Ключевые из них:
– Кровавая ночь на передовой – русские убили трех наших ребят. Обстрелы не прекращаются.
– Кремль в очередной раз не соблюдает договоренности: Украинский омбудсменке не дают встретиться с нашими заключенными.
– Документ, который предоставил украинской государственности действующего статуса – сегодня 22 года со дня принятия Конституции.
2018-06-28
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