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Выпуск 8.45 28 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 28 июня. Ключевые из них:

– Кровавая ночь на передовой – русские убили трех наших ребят. Обстрелы не прекращаются.

– Кремль в очередной раз не соблюдает договоренности: Украинский омбудсменке не дают встретиться с нашими заключенными.

– Документ, который предоставил украинской государственности действующего статуса – сегодня 22 года со дня принятия Конституции.

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