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Выпуск 8.45 29 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 29 июня. Ключевые из них:

– И вновь трагические сутки в АТО – среди наших воинов есть погибшие – последняя информация с передовой.

– Давление на Кремль продолжается – Евросоюз продолжает экономические санкции против России.

– Он имел все, но любовь к стране была сильнее – два года назад на передовой погиб украинская оперная звезда Василий Слепак.

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