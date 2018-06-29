Выпуск 8.45 29 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 29 июня. Ключевые из них:
– И вновь трагические сутки в АТО – среди наших воинов есть погибшие – последняя информация с передовой.
– Давление на Кремль продолжается – Евросоюз продолжает экономические санкции против России.
– Он имел все, но любовь к стране была сильнее – два года назад на передовой погиб украинская оперная звезда Василий Слепак.
2018-06-29
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