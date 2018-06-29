Выпуск 8.45 29 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 29 июня. Ключевые из них:

– И вновь трагические сутки в АТО – среди наших воинов есть погибшие – последняя информация с передовой.

– Давление на Кремль продолжается – Евросоюз продолжает экономические санкции против России.

– Он имел все, но любовь к стране была сильнее – два года назад на передовой погиб украинская оперная звезда Василий Слепак.

Опубликовано Июнь, 29 в 15:29



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.