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Выпуск 8.45 29 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 29 мая. Ключевые из них:

– 6 украинских армейцев ранены. Российско-оккупационные войска 37 раз нарушали режим тишины. Из них 9 раз применяли минометы запрещенного калибра.

– Украинский политзаключенный Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию. Об этом сообщают в Федеральной службе исполнения наказаний.

– Выпускники из Донбасса и Крыма будут поступать в украинские вузы без ВНО и украинского паспорта.

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