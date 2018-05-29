Выпуск 8.45 29 мая
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 29 мая. Ключевые из них:
– 6 украинских армейцев ранены. Российско-оккупационные войска 37 раз нарушали режим тишины. Из них 9 раз применяли минометы запрещенного калибра.
– Украинский политзаключенный Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию. Об этом сообщают в Федеральной службе исполнения наказаний.
– Выпускники из Донбасса и Крыма будут поступать в украинские вузы без ВНО и украинского паспорта.
2018-05-29
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