Выпуск 8.45 3 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 3 июля. Ключевые из них:

– Подробности освобождения Золотого-4, последние сводки с фронта и включение с передовой.

– Освободить пленников Кремля поможет только международное давление. Ситуацию с политзаключенными обсуждали в студии Свобода слова.

– Туристические приключения украинцев продолжаются. Почему с Майорки два дня не могут вылететь более полутора сотни человек.

Опубликовано Июль, 03 в 10:18



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