Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 8.45 3 июля/

Выпуск 8.45 3 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 3 июля. Ключевые из них:

– Подробности освобождения Золотого-4, последние сводки с фронта и включение с передовой.

– Освободить пленников Кремля поможет только международное давление. Ситуацию с политзаключенными обсуждали в студии Свобода слова.

– Туристические приключения украинцев продолжаются. Почему с Майорки два дня не могут вылететь более полутора сотни человек.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Факты. Спорт. 3 июля
Выпуск 7.45 3 июля
Выпуск 7.15 3 июля
Выпуск 6.45 3 июля
Выпуск 21.10 2 июля
Выпуск 18.45 2 июля
Выпуск 15.45 2 июля
Выпуск 12.45 2 июля

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка