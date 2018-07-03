Выпуск 8.45 3 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 3 июля. Ключевые из них:
– Подробности освобождения Золотого-4, последние сводки с фронта и включение с передовой.
– Освободить пленников Кремля поможет только международное давление. Ситуацию с политзаключенными обсуждали в студии Свобода слова.
– Туристические приключения украинцев продолжаются. Почему с Майорки два дня не могут вылететь более полутора сотни человек.
2018-07-03
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