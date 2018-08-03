Выпуск 8.45 3 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 3 августа. Ключевые из них:

– Четверо раненых на фронте. Враг активно обстреливает наши позиции.

– Били и добивались – прокуратура возбудила уголовное производство по факту издевательства над детьми приюта на Волыни.

– После учений сразу на фронт – на Черниговщине наши воины учились, как создавать котлы и уничтожать там врага.

Опубликовано Август, 03 в 10:25



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